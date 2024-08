Oman Air reçoit de nouveaux Boeing 787-9 et supprime sa première classe en faveur d'une Business Studio

Oman Air est en transformation. La compagnie a récemment annoncé qu'elle renonçait à sa première classe et qu'elle allait la remplacer par une nouvelle classe affaires plus adaptée aux nouvelles habitudes des voyageurs. En parallèle, la flotte vient de s'étoffer d'un nouveau Boeing 787-9.



Oman Air attendait trois 787-9 en 2024 ; le premier - et son dixième 787 - lui a été livré le 23 août. Huit autres doivent également être intégrés d'ici 2027. Il est aménagé en configuration biclasse, comptant trente fauteuils de classe affaires et 258 sièges de classe économique. Con Korfiatis, le directeur général de la compagnie, souligne que l'arrivée de ces appareils permettra à Oman Air d'harmoniser l'expérience de ses passagers et de réduire ses coûts de maintenance.



L'introduction du nouveau 787 s'inscrit dans un programme de redressement de la compagnie, qui souhaite restaurer sa rentabilité. C'est dans cette même optique qu'elle a présenté il y a quelques jours sa nouvelle Business Studio, un produit de classe affaires destiné à remplacer la première classe sur les appareils qui en sont équipés (deux 787-9 aujourd'hui)



La nouvelle classe sera principalement proposée sur les services vers Londres et Bangkok. Elle doit « conserver son aménagement spacieux, ses sièges horizontaux et sa connectivité Wi-Fi, mais avec des tarifs plus abordables et une approche de service redéfinie, adaptée aux besoins des voyageurs d'aujourd'hui », indique la compagnie. Elle explique également que ces besoins avaient évolué, entraînant une baisse de la demande pour la première classe, d'où sa suppression.



La Business Studio offrira à ses passagers un espace de 82 pouces délimité par des murs préservant l'intimité. Le système de divertissement en vol sera accessible au travers d'un écran de 23 pouces et la connexion en Wi-Fi sera gratuite.