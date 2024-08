Qatar Airways investit dans AirLink et renforce son empreinte en Afrique

Qatar Airways se renforce en Afrique. Le groupe a annoncé le 21 août qu'il avait pris une participation de 25 % au capital de la compagnie AirLink, avec qui Qatar Airways avait déjà signé un accord de partage de codes en juin 2022.



La compagnie sud-africaine dessert plus de 45 destinations dans quinze pays africains. Le réseau de Qatar Airways compte quant à lui 29 destinations sur le continent, sur lequel le groupe a progressivement renforcé sa présence depuis 2020.



« Notre investissement dans Airlink illustre une fois de plus à quel point nous considérons l'Afrique comme un élément clé de l'avenir de notre entreprise. Ce partenariat témoigne non seulement de notre confiance en Airlink, une entreprise résiliente, agile, financièrement solide et gouvernée selon des principes rigoureux, mais aussi en l'Afrique dans son ensemble, qui présente un immense potentiel que je suis ravi de pouvoir contribuer à concrétiser », a commenté Badr Mohammed Al-Meer, le directeur général du groupe Qatar Airways.



AirLink s'attend à ce que cette alliance avec Qatar Airways permette de réaliser des économies d'échelle et d'augmenter ses capacités, libérant ses perspectives de croissance. Elle renforcera également considérablement ses capacités marketing.