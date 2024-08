Boeing suspend les essais du 777X en raison d'un problème sur un composant lié au réacteur

L'accalmie sur le programme 777X aura été de courte durée. A la suite d'informations révélées par le média américain spécialisé The Air Current, Boeing a confirmé que les essais de certification du 777-9 avaient été suspendus en raison d'une défaillance découverte sur une pièce structurelle reliant le moteur à l'appareil. Elle a été détectée lors d'une inspection de routine sur le troisième avion d'essai (WH003) après un vol d'essai, puis sur deux autres appareils engagés dans le programme d'essais en vol.



Selon les informations de The Air Current, les inspections auraient permis de détecter des « défaillances de la biellette de poussée », avec des criques dans sa structure. Les équipes de Boeing remplacent actuellement cette pièce - spécifique à la famille 777X - et vont l'analyser pour comprendre l'origine de la défaillance. Le programme d'essais en vol reprendra lorsque l'avionneur « sera prêt ».



Boeing avait annoncé en juillet qu'il avait obtenu l'autorisation d'inspection de type (TIA) de la FAA lui permettant de lancer la campagne de certification du 777-9, ce qu'il avait fait dans la foulée avec un premier vol le 12 juillet.



L'impact du problème sur le calendrier de livraisons reste pour l'heure indéterminé. Celui-ci a été plusieurs fois retardé en raison de la nécessité d'apporter certains correctifs. Actuellement, Boeing vise toujours une entrée en service en 2025.