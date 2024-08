Le G400 de Gulfstream réalise son premier vol

Gulfstream a lancé les essais en vol de son G400. L'appareil a réalisé son vol inaugural le 15 août à Savannah, d'une durée de près de trois heures. Durant celui-ci, il a atteint une vitesse de mach 0,85 et une altitude de 41 000 pieds.



Lancé en octobre 2021, le G400 est un jet d'affaires super intermédiaire, capable de transporter entre neuf et douze passagers en fonction de la configuration cabine choisie et de parcourir 7 778 km à mach 0,85 - donc de traverser l'Atlantique. Motorisé par les PW812GA de Pratt & Whitney Canada et doté d'ailes et d'ailettes dessinées avec le même design que les G500 et G600, il est équipé d'une suite avionique de nouvelle génération avec un poste de contrôle Symmetry et le système Predictive Landing Performance, qui améliorent la conscience de la situation du pilote.



Trois configurations seront possibles en cabine, déterminant le nombre de passagers maximal. Celle-ci sera grande, avec une hauteur de 1,88 m et une largeur de 2,31 m. Dotée d'un système d'air purifié par ionisation, elle sera éclairée par dix hublots panoramiques ovales, signature de l'avionneur.



En 2023, Gulfstream visait un premier vol du G400 dans le courant de l'année et une entrée en service en 2025.