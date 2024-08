El Al finalise sa commande pour 31 Boeing 737 MAX, sur fond de résultats record

El Al confirme son projet de renouvellement de la flotte moyen-courrier. A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la compagnie israélienne a finalisé un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de vingt 737 MAX, avec des options sur onze appareils supplémentaires. La valeur des appareils est estimée entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars (avec ou sans les options). Il s'agit de la plus importante commande de l'histoire d'El Al.



Devant être livrés à partir de 2028, ces appareils permettront de moderniser la flotte mais aussi d'augmenter les capacités de la compagnie. La flotte moyen-courrier compte actuellement 24 737 ; selon ses plans, ces 31 appareils remplaceront la totalité de ceux en service aujourd'hui et augmenteront leur nombre de sept d'ici 2031.



La commande suit celle, annoncée en mars dernier, de trois 787-9 (assortis d'options sur six appareils supplémentaires) pour la flotte long-courrier. Ceux-ci doivent être livrés en 2029-2030 (mais trois autres appareils seront mis en service d'ici-là). El Al compte également quatre 777 dans sa flotte, qui accueilleront un cinquième exemplaire d'ici 2026. Ainsi, en 2031, la flotte aura une capacité accrue entre 35 % et 45 % en fonction du nombre d'options exercées.



Malgré le contexte actuel très difficile dans la région, El Al prévoit en effet que l'aéroport de Tel Aviv dépasse les 30 millions de passagers dans les prochaines années et compte s'assurer une part de marché de 24 %.



Au deuxième trimestre, El Al a enregistré de très bons résultats, favorisée par la réduction des vols des compagnies étrangères, une forte augmentation de ses tarifs - critiquée dans le pays - et des recettes de l'activité cargo. Ainsi, son bénéfice net a augmenté de 150 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 147 millions de dollars - contre une augmentation de 33 % de son chiffre d'affaires.