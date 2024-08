Collision en vol mortelle entre deux Rafale de l'armée de l'air

Le 14 août, vers 12h30, une collision en vol est survenue en Meurthe et Moselle entre deux Rafale de l'escadron de transformation Rafale (ETR) de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne). L'un des pilotes a pu s'éjecter et a été retrouvé sain et sauf. En revanche, deux autres pilotes ont péri dans l'accident.



L'armée de l'air et de l'espace précise que la collision a eu lieu à proximité de Colombey-les-Belles, au retour d'une mission de ravitaillement en Allemagne. L'épave du Rafale biplace a été retrouvée plus tard dans l'après-midi sur la commune d'Harmonville.



On ignore encore les circonstances de cet accident mais « des enquêtes de sécurité et judiciaires » ont été ouvertes pour les déterminer.



Les deux victimes sont le capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens. Le capitaine Sébastien Mabire était pilote de chasse depuis 2013 et instructeur au sein de l'escadron de transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » depuis août 2022.



Le lieutenenant Matthis Laurens avait été breveté pilote de chasse en 2021 et était affecté sur Rafale au sein du régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niemen » depuis novembre 2023. Il poursuivait son instruction au sein de l'escadron de transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » - qui a pour mission principale la formation des pilotes et des navigateurs des forces armées françaises.