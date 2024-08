Airbus a livré son 500ème monocouloir « made in USA »

Airbus a livré le 500e monocouloir assemblé sur son site de Mobile, en Alabama, le 8 août dernier. Cet appareil, un A321neo, a été réceptionné par la compagnie américaine Delta Air Lines.



Inauguré en 2015 pour l'assemblage des appareils de la famille A320, puis avec des capacités étendues à l'A220 en 2019, le site emploie aujourd'hui plus de 2 400 personnes. Airbus rappelle qu'il compte plus de 2 000 fournisseurs américains dans 40 États, soutenant plus de 275 000 emplois aux États-Unis, avec des dépenses annuelles d'approximativement 15 milliards de dollars.



L'avionneur prévoit d'ouvrir une troisième ligne d'assemblage final dédiée à la famille A320neo en 2025 pour augmenter sa production. Cette nouvelle FAL devrait créer un millier d'emplois supplémentaires.



Pour rappel, la FAL A320 de Mobile a commencé à livrer des appareils destinés à des opérateurs non basés aux États-Unis à partir de juin 2023. Quant à Delta Air Lines, elle a déjà reçu plus de 130 avions assemblés à Mobile (familles A220 et A320).