Volotea poursuit son développement en France et à Orly

Volotea a remporté l'appel d'offres public mené par l'État Français et le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'Aéroport de Rodez-Aveyron. La compagnie low-cost espagnole va ainsi assurer une liaison régulière entre Rodez et Paris-Orly à partir du 2 septembre prochain.



La ligne sera assurée à raison de deux vols quotidiens dans chaque sens du lundi au vendredi et un vol le dimanche, tous opérés en Airbus A319 de 156 sièges.



Pour 2025, la compagnie aérienne prévoit d'offrir un total de 178 000 sièges sur environ 1 140 vols sur cette nouvelle ligne. Par ailleurs, l'Aéroport de Rodez-Aveyron deviendra ainsi sa 10ème base en France et la troisième en région Occitanie, après Toulouse et Tarbes.



La ligne reliant l'aéroport de Rodez-Aveyron et l'aéroport de Paris-Orly était assurée par la compagnie Amelia depuis 2020. Volotea reprend ainsi la ligne pour les quatre prochaines années. Cette nouvelle ligne devient par ailleurs la deuxième liaison en service public opérée depuis Paris-Orly après celle reliant l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées depuis 2022.



La compagnie aérienne espagnole explique qu'elle créera plus de 30 emplois à l'Aéroport de Rodez-Aveyron. Elle prévoit par ailleurs un taux de remplissage moyen supérieur à 90 % sur cette nouvelle ligne.



Volotea aligne aujourd'hui une flotte de 44 Airbus A319 et A320, dont 23 qui seront basés en France cette année. Elle dessert 110 aéroports et disposera de bases dans 22 villes européennes cette année : Asturias, Athènes, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Cagliari, Florence, Hambourg, Lille, Lyon, Lourdes, Marseille, Nantes, Naples, Olbia, Palerme, Rodez, Strasbourg, Toulouse, Venise et Vérone.