Frontier reporte des livraisons d'Airbus et met fin à ses projets long-courriers

La compagnie low-cost américaine Frontier Airlines a décidé de reporté les livraisons de 54 A320neo et A321neo qui étaient initialement attendus entre 2025 et 2028, une mesure qui doit lui permettre de maîtriser ses capacités et ses investissements sur la période.



La compagnie aérienne de Denver (Colorado) réduit ainsi pratiquement de moitié le nombre de monocouloirs Airbus qu'elle recevra d'ici 2029, avec aucun appareil attendu en 2024, 21 appareils attendus en 2025, 22 en 2026, 34 en 2027, 34 en 2028 et 36 en 2029. Les 33 appareils restants seront ainsi livrés en 2030 et au-delà.



Frontier Airlines a également décidé de mettre une croix sur les 18 A321XLR contractualisés, ayant dans ce sens informé l'avionneur dès le mois de juin. En revanche, 18 A320neo seront convertis en A321neo, la compagnie ayant introduit cet appareil dans sa flotte à partir d'octobre 2022 (tout comme les moteurs...