Emirates met en ligne son premier Boeing 777-300ER entièrement réaménagé

Le premier Boeing 777-300ER d'Emirates disposant d'une cabine intégralement rénovée a été remis en service le 7 août dernier entre Dubaï et Genève. La compagnie aérienne précise que le chantier de réaménagement cabine a été réalisé en seulement 37 jours, avec une réintroduction en service commerciale avec 4 jours d'avance sur son calendrier initial.



Cet appareil a notamment vu l'installation de la nouvelle classe affaires de la compagnie, avec 38 sièges en configuration 1-2-1 (contre 2-3-2 auparavant). Ces sièges ergonomiques de 20,7 pouces de large se transforment en un lit entièrement plat de deux mètres de long.



Ce 777-300ER s'est également vu installer la nouvelle cabine Premium Economy, composée de 24 sièges disposés sur trois rangées dans une disposition 2-4-2. Ces sièges offrent espacement de 38 pouces, une largeur de 19,5 pouces et une inclinaison allant jusqu'à 8 pouces, offrant ainsi plus d'espace pour s'étirer et se...