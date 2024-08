Un ATR 72-500 de Voepass s'écrase près de Sao Paulo, tuant tous ses occupants

Un ATR 72-212A de la compagnie régionale brésilienne Voepass Linhas Aereas s'est écrasé dans la région de São Paulo le 9 août vers 13h20 heure locale, tuant ses 57 passagers et 4 membres d'équipage. Aucune personne n'a été blessée au sol. L'appareil, immatriculé PS-VPB (MSN 908, assemblé en 2010), assurait un vol régulier entre Cascavel (Parana ) et l'aéroport international de Guarulhos, la principale plateforme de la ville de São Paulo. Il s'est écrasé au milieu du quartier résidentiel de Vila Santa Fe à Vinhedo.



Une enquête a été immédiatement diligentée par le Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques du Brésil (CENIPA) pour déterminer les causes de l'accident. Les deux enregistreurs de vol ont été retrouvés et envoyés à Brasilia pour lecture et analyse. Les spécialistes de l'avionneur franco-italien et le BEA français participeront à l'enquête.



Des images diffusées par les médias brésiliens montrent que l'appareil était en vrille jusqu'à son impact avec le sol. La compagnie aérienne a par ailleurs indiqué à la presse brésilienne que l'appareil avait fait l'objet d'opérations de « maintenance de routine la nuit précédente » et qu'il avait quitté sa base de Ribeirão Preto pour Guarulhos, puis Cascavel, sans rencontrer aucun problème.



Voepass, anciennement Passaredo, aligne une flotte composée d'une dizaine d'ATR 72-500/-600. La compagnie régionale brésilienne assure notamment des vols en coopération avec LATAM Airlines.