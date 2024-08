Portrait d'athlète : « Nous faisons cela pour le sport, pour un pays, une institution et les armées qui nous soutiennent », Lézana Placette, aviatrice et joueuse de beach volley.

Sportive de haut niveau en beach volley, Lézana Placette a intégré le dispositif « Armée de champions » au mois d'octobre avec sa coéquipière Alexia Richard et est devenue aviatrice. Elle raconte le soutien qu'apporte l'armée à ses sportifs et les investissements qui ont été consentis pour porter cette équipe au plus haut niveau, capable de décrocher des titres et de se qualifier pour les JO.



Elle souligne également l'événement qu'a représenté cette qualification pour le sport en lui-même, alors que la France n'avait pas été qualifiée aux épreuves olympiques de beach volley depuis des décennies.



Eliminée en barrage le 3 août, elle vise désormais les JO de Los Angeles.



A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Podcast de l'Aviation met en avant des athlètes travaillant dans le secteur aéronautique. Cette semaine, Lézana Placette, aviatrice dans l'armée de l'air et de l'espace et joueuse de beach volley.