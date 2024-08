Airbus : Cathay Pacific passe une énorme commande d'A330neo

C'est une nouvelle belle victoire remportée par l'Airbus A330neo face au Boeing 787-9. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific va commander 30 A330-900 à Airbus pour moderniser sa flotte de gros-porteurs régionaux, un contrat qui sera accompagné de droits d'achat pour 30 exemplaires supplémentaires.



Le contrat ferme est estimé à près de 11 milliards de dollars même si Cathay annonce avoir obtenu des « concessions de prix importantes » pour ses futurs appareils.



Les A330-900 seront livrés à la compagnie aérienne hongkongaise entre 2028 et la fin 2031.



Cathay Pacific restera ainsi avec la famille A330 et avec les moteurs Rolls-Royce pour le renouvellement de sa flotte de gros-porteurs de capacité intermédiaire. Le transporteur aligne encore 37 Airbus A330-300, dont plus d'une dizaine d'exemplaires hérités de Cathay Dragon (ex-Dragonair), son ancienne filiale régionale tournée historiquement vers la Chine continentale et dissoute en octobre 2020 suite à la pandémie. Cathay avait décidé d'accélérer le processus de remplacement de ses A330 il y a près d'un an.



« L'A330 est un type d'avion qui sert Cathay Pacific depuis près de 30 ans. Ces nouveaux appareils desserviront principalement nos destinations régionales en Asie, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour desservir des destinations plus long-courriers selon les besoins. L'efficacité énergétique améliorée de ces A330neo, ainsi que leurs normes de confort élevées, nous permettront d'améliorer encore l'expérience que nous proposons à nos clients tout en contribuant à notre objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 » a déclaré Ronald Lam, le PDG de Cathay Group.



Cathay Pacific a également signé un contrat de service de type TotalCare avec Rolls-Royce pour les 60 moteurs Trent 7000 qui équiperont ces futurs A330neo. Le motoriste britannique rappelle par ailleurs que la combinaison A330neo/Trent 7000 permet une réduction de consommation en carburant par siège de 14% par rapport à l'A330/Trent 700.



La compagnie aérienne hongkongaise deviendra donc un nouvel opérateur de la famille A330neo d'Airbus en Asie-Pacifique. L'A330neo est déjà utilisé par Cebu Pacific aux Philippines (8 exemplaires livrés, 8 en commande), par Lion Air en Indonésie (8 exemplaires livrés), par Garuda (3 livrés, 11 autres en commande) et par Starlux Airlines à Taïwan (5 exemplaires livrés, 6 en commande). Malaysia Airlines doit quant à elle recevoir ses quatre premiers A330-900 au cours du trimestre (sur 20 exemplaires attendus). Enfin, la compagnie low-cost vietnamienne VietJet a récemment profité du salon aéronautique de Farnborough pour finaliser sa commande de 20 A330-900 avec Airbus, des appareils livrables à partir de 2026.



La famille A330 totalisait 1805 appareils commandés à la fin juillet, avec 1469 exemplaires en service. Les A330neo ont pour leur part enregistré des commandes pour 316 appareils (toujours à la date du 31 juillet), avec 132 A330-900 et 7 A330-800 déjà livrés.