Les premiers Embraer E2 arrivent chez LOT, une grosse commande en attente

Comme prévu, le premier des trois Embraer E195-E2 commandés en leasing par LOT Polish Airlines au mois de mai a été livré à la compagnie aérienne polonaise il y a quelques jours. L'appareil (SP-LEA) a quitté les installations de l'avionneur brésilien de São José dos Campos pour Varsovie le 30 juillet.



LOT avait en effet décidé de louer trois E-Jet E2 auprès de la société de leasing américaine Azorra pour accroître sa flexibilité opérationnelle et permettre d'étendre son réseau. Les deux autres exemplaires sont livrables au mois d'août et en septembre.



La compagnie aérienne polonaise prévoit de mettre en service son premier exemplaire le 11 août, entre son hub de Varsovie et Oslo ou Zurich. Les E195-E2 de LOT seront configurés avec une cabine monoclasse de 136 sièges.



LOT est cliente des avions régionaux d'Embraer depuis 1999 avec la livraison de son premier ERJ145. Elle a été l'opératrice de lancement du premier E-jet d'Embraer en mars 2004. Depuis, elle aligne un total de 43 appareils de la première génération d'E-Jet : 5 E170, 13 E175, 8 E190 et 15 E195.



« Nous saluons notre partenaire de longue date LOT en tant que 17e opérateur de l'E2, 20 ans après avoir introduit son premier E170 comme client de lancement mondial des E-jet » a déclaré Arjan Meijer, le PDG d'Embraer Commercial Aviation.



Mais l'arrivée du premier appareil de la famille E-Jet E2 d'Embraer dans la flotte de la compagnie porte-drapeau polonaise n'est sans doute qu'une première étape. Le ministère des biens de l'État polonais confirmait en avril que LOT devait encore trancher entre les familles E-Jet E2 d'Embraer et A220 d'Airbus pour l'acquisition de nouveaux avions régionaux, avec un appel à propositions pour les deux avionneurs concernés. Le remplacement des E-Jet de première génération de sa flotte pourrait ainsi représenter un besoin d'au minimum 25 appareils.



Par ailleurs, dans sa vision stratégique, la compagnie aérienne polonaise prévoit d'augmenter sa flotte d'environ 50% d'ici 2028.