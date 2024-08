L'Ukraine montre ses premiers chasseurs F-16

« Maintenant c'est la réalité, la réalité dans notre ciel. Des F-16 sont en Ukraine » a ainsi déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, remerciant particulièrement par la même occasion le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis.



Plusieurs pays de l'OTAN ont promis près d'une centaine d'avions de combat F-16 à Kiev ces derniers mois, dont 42 exemplaires en provenance des Pays-Bas, 19 du Danemark et 30 de la Belgique. La Norvège a également promis de livrer 6 exemplaires à l'Ukraine. Les premiers F-16 ukrainiens proviennent de l'armée de l'air néerlandaise (F-16AM/BM).



Les F-16 filmés par les services gouvernementaux ukrainiens montrent que les appareils sont équipés de missiles air-air de courte portée AIM-9 Sidewinder, de missile air-air de moyenne portée AIM-120 AMRAAM et d'un équipement d'autoprotection monté sur un des pylônes, le système ECIPS/CJS (Electronic Combat Integrated Pylon System / Compact Jamming System) de l'entreprise danoise Terma.







L'Ukraine disposait d'une flotte de plus d'une centaine d'avions de combat avant l'invasion de la Russie, tous produits sous l'ère de l'Union soviétique (MiG 29, Sukhoi 27, Su-24, Su-25). Il n'en resterait aujourd'hui qu'une petite trentaine. Le quotidien américain New York Times a cependant indiqué que l'Ukraine ne pourrait déployer qu'environ 10 F-16 en 2024, alors qu'une vingtaine de pilotes seulement seraient formés cette année.

