IAG renonce de nouveau à Air Europa

IAG conserve le statu quo avec Air Europa. Le groupe a annoncé le 1er août qu'il renonçait à acquérir les 80 % de la compagnie espagnole qu'il ne détient pas encore. « Dans le contexte réglementaire actuel, il ne serait pas dans l'intérêt des actionnaires de poursuivre la transaction », indique laconiquement le groupe dans un communiqué. Le directeur général d'IAG, Luis Gallego, souligne que le groupe conserve toutefois sa participation déjà acquise de 20 % dans la compagnie en 2022.



Le projet d'acquisition de la totalité d'Air Europa à Globalia avait été présenté en février 2023 et était à l'étude pour approbation auprès de la Commission européenne. Cependant, celle-ci s'inquiète de l'effet sur la concurrence d'un tel rapprochement. Pour lever ces inquiétudes, IAG avait proposé de céder jusqu'à 40% des vols opérés par Air Europa en 2023, ce qui aurait donné une part de marché combinée d'Iberia et Air Europa à Madrid sur les vols long-courriers de 64%, une position jugée inférieure à celle détenue par d'autres compagnies en Europe. Il semble que cela n'ait pas suffi à faire avancer le dossier.



L'objectif d'IAG avec cette acquisition était de transformer le hub d'Iberia à Madrid pour le faire entrer en concurrence avec les grands hubs européens et de favoriser la croissance sur les marchés d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Asie. Le groupe trouvera d'autres moyens pour y parvenir : « IAG reste fidèle à sa stratégie, qui consiste notamment à exercer une concurrence efficace à partir de son hub de Madrid. Cette stratégie donne de bons résultats. Nous continuerons à développer notre présence à Madrid afin que la plate-forme puisse rivaliser avec les plus grandes plates-formes aéroportuaires d'Europe », affirme Luis Gallego.



Une indemnité de 50 millions d'euros a été versée au groupe de tourisme espagnol Globalia pour la résiliation de l'accord.



Le groupe IAG avait déjà tenté de prendre le contrôle d'Air Europa à l'orée de la crise sanitaire mais avait également renoncé à la fin de l'année 2021, dans un contexte très différent mais en partie pour les mêmes raisons de maintien de la concurrence.



Cette annonce est intervenue à l'occasion de la présentation des résultats semestriels du groupe. Avec un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros en hausse de 8 %, le groupe a vu son résultat opérationnel s'améliorer légèrement de 3,8 % à 1,3 milliard d'euros. Le résultat net s'est érodé de 16 millions d'euros à 905 millions d'euros. Grâce au maintien de la demande à un niveau élevé et à la mise en place d'un plan de transformation qui a notamment mené les compagnies à se recentrer sur leur coeur de marché, IAG témoigne de sa confiance en son modèle et en son avenir en annonçant le versement à venir d'un dividende à ses actionnaires.