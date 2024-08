Lufthansa esquisse son plan de restructuration

Après avoir annoncé une révision à la baisse de ses prévisions annuelles au milieu du mois de juillet, le groupe Lufthansa dévoile les grandes lignes des mesures qui vont s'imposer pour Lufthansa Airlines, la compagnie du groupe qui souffre le plus en ce début d'année. Il avait déjà indiqué que le résultat net de la compagnie allemande serait négatif pour le premier semestre (de 427 millions d'euros) et qu'il lui serait très difficile de publier un résultat à l'équilibre sur l'année, ce qui allait entraîner la mise en place d'un plan de redressement.



Lufthansa Airlines est en effet particulièrement touchée par les évolutions du marché, notamment dans la région Asie Pacifique, l'augmentation des capacités partout dans le monde entraînant une normalisation des tarifs (toujours au-dessus de leur niveau pré-crise) et des yields. A cela s'ajoutent, spécifiquement pour Lufthansa, des surcoûts liés aux grèves, aux retards de livraisons d'appareils neufs...