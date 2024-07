Safran revoit de nouveau à la baisse ses prévisions de livraisons de LEAP mais enregistre des résultats exceptionnels

Lors de la présentation de ses résultats semestriels, le groupe Safran n'avait pas que de bonnes nouvelles à annoncer. Si toutes les activités ont enregistré de belles progressions et que l'activité Aircraft Interiors a même réussi à dégager un résultat opérationnel courant positif, le programme LEAP a toujours des obstacles à surmonter, qui ont contraint Safran à réviser une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de livraisons sur l'année. Celles-ci devraient être stables ou, au mieux, augmenter très légèrement par rapport à 2023.



Depuis le début de l'année, 664 LEAP ont en effet été livrés, un nombre en baisse de 15 % par rapport au premier semestre 2023. Safran attribue ce ralentissement principalement aux difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement. Mais au premier trimestre, lors de la première révision à la baisse des prévisions de livraisons, l'incident grave survenu sur un Boeing 737 MAX d'Air Alaska augurait déjà d'un ralentissement sur le LEAP-1B dans l'année, les cadences de production de Boeing sur le MAX étant gelées jusqu'à nouvel ordre. Depuis, Airbus a également révisé légèrement à la baisse ses prévisions de livraisons pour le programme A320neo (qui concerne le LEAP-1A).



Ainsi, Safran estime qu'il livrera un nombre stable de LEAP en 2024 par rapport à 2023, voire 5 % de plus. L'année dernière, 1 570 moteurs avaient été livrés. Initialement, Safran tablait sur une hausse de 15 % à 20 % des livraisons (pour atteindre 1 700 moteurs), un objectif qui était redescendu à 10 % - 15 % en mars.



Hormis cette ombre, le tableau du premier semestre de Safran est excellent. Le chiffre d'affaires a atteint 13 milliards d'euros, en hausse de 19 %, le résultat opérationnel courant frôle les 2 milliards d'euros, en hausse de 41 % et le résultat net augmente de 37 % à 1,43 milliard d'euros. Toutes les activités ont profité d'une forte hausse de la demande de services, notamment sur les moteurs civils, mais les activités de première monte se portent tout aussi bien, qu'il s'agisse des équipements (trains d'atterrissage, nacelles), du secteur défense ou des activités Aircraft Interiors. Là, la division Seats a connu une forte augmentation de la demande de fauteuils de classe affaires, venant d'Asie et des Etats-Unis, ce qui a permis à Safran de livrer 750 unités, 436 au premiers semestre 2023.



« Safran réalise un très bon début d'année avec une marge opérationnelle dépassant les 15 % du chiffre d'affaires. Cette performance s'explique en grande partie par la croissance des services pour les moteurs et les équipements aéronautiques ainsi que par la nette amélioration des activités d'Aircraft Interiors, qui ont réussi à atteindre l'équilibre opérationnel. Notre principal objectif est aujourd'hui de gérer au plus près la performance de nos fournisseurs afin de respecter les engagements pris auprès de nos clients, notamment concernant les livraisons de moteurs, et d'atténuer les éventuels impacts associés », commente Olivier Andriès, le directeur général du groupe.