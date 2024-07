JetBlue reporte la livraison de 44 Airbus A321neo

Dans le cadre de la publication de ses résultats trimestriels et d'un plan de redressement baptisé JetForward, JetBlue a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Airbus le 26 juillet pour repousser la livraison de ses A321neo. Cet accord concerne 44 appareils, dont des A321XLR : au lieu d'intégrer la flotte entre 2025 et 2029, ils seront livrés après 2030.



Ainsi, JetBlue n'attend plus qu'un A321neo en 2024 et quatre en 2025. La croissance de la flotte d'ici 2030 reposera sur l'A220, dont 56 exemplaires devraient être livrés.



La directrice de la compagnie américaine, Joanna Geraghty, explique que ces reports permettront de réduire les investissements de 3 milliards de dollars, donc d'améliorer la santé financière de JetBlue, et d'intégrer les appareils lorsque leurs moteurs (les GTF de Pratt & Whitney) seront plus matures et entraîneront moins d'immobilisation. Ursula Hurley, la directrice financière, précise que onze A321neo (sur 36...