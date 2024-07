Airbus voit son résultat net divisé par deux au 1er semestre

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires, les performances d'Airbus ont baissé au premier semestre. La faute, principalement, à ses activités spatiales, qui ont entraîné des charges de près d'un milliard d'euros, ainsi qu'à des investissements pour l'avenir de son activité Aviation commerciale.



Le chiffre d'affaires a en effet enregistré une hausse de 4 % à 28,8 milliards d'euros, grâce à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux. Elles sont passées de 316 appareils au premier semestre 2023 à 323 appareils cette année. Elles se répartissent entre 28 A220, 261 appareils de la famille A320neo, treize A330 et 21 A350. Les livraisons d'hélicoptères ont légèrement baissé : 124 contre 145 l'année dernière.



Comme annoncé en juin, le ramp-up se poursuit sur le programme A220 pour atteindre une cadence de production de quatorze appareils par mois en 2026, soutenu par le Québec. Celui du programme A320neo s'est ralenti en raison des difficultés rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement et la cadence 75 ne devrait plus être atteinte avant 2027. Par ailleurs, l'objectif reste de produire quatre A330 par mois à partir de la fin de l'année et douze A350 à partir de 2028.



En termes de commandes, Airbus a enregistré des commandes brutes pour 327 appareils (contre 1 080 au premier semestre 2023), soit 310 nettes, avec les annulations. L'activité hélicoptères a amélioré ses performances puisque 233 commandes nettes ont été enregistrées, contre 131 en 2023. La valeur du carnet de commandes de l'activité Defense & Space est restée stable à 6,1 milliards d'euros.



Mais les difficultés de la division Espace et les investissements nécessaires à l'augmentation de la production d'avions commerciaux ont pesé sur l'EBIT ajusté et le résultat net, qui sont tous deux quasiment divisés par deux. Ainsi, l'EBIT ajusté atteint 1,4 milliard d'euros (contre 2,6 milliards d'euros au premier semestre 2023) et le résultat net chute de 1,5 milliard d'euros à 825 millions d'euros.



Les prévisions pour l'année restent toutefois inchangées par rapport à la mise à jour de juin : Airbus compte livrer 770 appareils sur l'année et atteindre un EBIT ajusté de 5,5 milliards d'euros.