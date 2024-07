Deutsche Aircraft lance la construction du premier D328eco

Le D328eco passe une étape décisive. Deutsche Aircraft a annoncé, à l'occasion du salon de Farnborough, qu'il avait lancé la construction du premier prototype de D328eco (TAC 1), en découpant le fuselage d'un D328 de façon à intégrer une extension de 2m20, qui donnera à l'appareil une capacité d'une quarantaine de passagers.



L'avionneur indique qu'il reste en même temps concentré sur les phases de développement et d'essai à venir. Il précise que sa chaîne d'approvisionnement est en voie de finalisation, avec 95 % de ses fournisseurs sélectionnés.



« Le début de la construction du D328eco d'essai est une excellente nouvelle pour l'entreprise et le marché », a commenté Anastasija Visnakova, vice-présidente des ventes et du marketing chez Deutsche Aircraft. « Tout le travail effectué pour concevoir un D328eco au plus près des besoins du marché sera intégré dans la construction de l'avion d'essai, afin de fournir un turbopropulseur...