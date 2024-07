La fusion entre GMR Airports et GMR Airports Infrastructure est finalisée ; le groupe ADP détient un intérêt économique de 45,7% dans la nouvelle entité

Le Groupe ADP a annoncé que le projet de fusion entre GMR Airports (GAL) et GMR Airports Infrastructure (GIL) en Inde avait été finalisée. Il détient ainsi un intérêt économique de 45.7% dans la nouvelle structure GMR Airports Infrastructure (new GIL), évalué à 6,3 milliards d'euros. Celle-ci devient par ailleurs ainsi un acteur exclusivement aéroportuaire.



Le Groupe ADP et GIL étaient jusqu'alors coactionnaires de la holding aéroportuaire GAL, depuis l'investissement du groupe ADP dans le groupe indien en 2020. En 2022, l'activité GMR Power and Urban Infra a été sortie du groupe GIL, le laissant avec des actifs uniquement aéroportuaires mais des passifs également non-aéroportuaires liés à cette précédente activité. Ce passif a été apuré.



« La fusion de GMR Airports dans l'entité cotée GMR Airports Infrastructure est une nouvelle étape majeure après la prise de participation de Groupe ADP dans la société il y a...