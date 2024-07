Gulf Air va se doter d'une vraie installation MRO sur son hub de Bahreïn

Gulf Air, la compagnie aérienne nationale du Royaume de Bahreïn, va construire une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de pointe sur son hub de Manama.



« C'est le début d'une autre étape passionnante pour le secteur de l'aviation de Bahreïn. Pour Gulf Air, il s'agira de la première installation MRO spécialement créée pour ses besoins. La nouvelle installation offrira une excellente occasion d'améliorer nos talents et nos capacités en matière de maintenance aéronautique. L'aéroport international de Bahreïn, exploité par la Bahrain Airport Company, bénéficiera de l'ajout d'une nouvelle installation de marque » a annoncé Jeffrey Goh, le PDG du groupe Gulf Air.



La compagnie historique du Golfe va ainsi de doter d'un hangar ultramoderne à température contrôlée de plus de 20 000 mètres carrés, avec des ateliers, de zones de stockage et des bureaux, ainsi que d'une aire aéronautique dédiée à l'extérieur. La nouvelle installation mettra ses opérations de maintenance en conformité avec les normes internationales les plus élevées et les dernières technologies en matière d'ingénierie aéronautique, d'automatisation, de durabilité et de réduction de l'empreinte environnementale.



Elle garantira également une fiabilité et une disponibilité de premier ordre pour sa propre flotte ainsi que pour celle d'autres opérateurs clients. Gulf Air entend donc commercialiser des services de maintenance à l'avenir.



Gulf Air a commencé à réintégrer des capacités de maintenance lourde à partir de 2015 (famille A320ceo) sur son hub de Bahreïn, des capacités étendues à l'A320neo en 2020 et au Boeing 787-9 en 2021. Une grande partie de la maintenance de sa flotte est cependant externalisée.

La compagnie aérienne nationale du Royaume de Bahreïn opère aujourd'hui avec 31 monocouloirs Airbus et 11 Dreamliner. Elle attend encore 2 787-9 et une dizaine d'appareils de la famille A320neo.