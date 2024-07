Safran va augmenter ses capacités de maintenance et de production au Mexique pour le moteur LEAP

Safran Aircraft Engines a profité du salon aéronautique de Farnborough pour annoncer qu'il se lançait dans la construction, à Querétaro (Mexique) d'un nouvel atelier de maintenance et d'une extension de son site de production. Ces deux sites seront dédiés au moteur LEAP de CFM International.



« Avec la mise en place de ces deux sites, le Mexique comptera parmi les rares pays capables de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un moteur, de la production de pièces, modules et l'assemblage final, à la maintenance et réparation, aux essais moteurs, a déclaré Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines. Depuis l'ouverture de notre premier site à Querétaro, nous avons développé ici une excellence opérationnelle dans la production et la maintenance qui contribue à fournir à nos clients des produits aux meilleurs standards en termes de qualité » a-t-il ajouté.



Le motoriste va investir 80 millions de dollars dans la construction de son deuxième atelier de MRO, avec un démarrage de son activité prévu à partir de 2026. Ce site de 14 000 m² va accroître significativement les capacités du réseau MRO mondial du LEAP afin d'accompagner la croissance des activités de services sur ce moteur. Safran Aircraft Engine Services Americas augmentera ainsi de 150 moteurs sa capacité annuelle, pour atteindre 350 moteurs par an d'ici 2030, avec la création de près de 500 emplois directs. Le nouvel atelier de maintenance sera situé à proximité du nouveau banc d'essai actuellement en cours de construction.



Safran Aircraft Engines va également agrandir son site de production Safran Aircraft Engines Mexico (SAEM) pour les nouveaux modules fan et turbine du LEAP ainsi que les lignes d'assemblage final afin de soutenir la montée en cadence de la production du moteur de nouvelle génération. La famille de moteurs LEAP, qui propulsent les 737 MAX de Boeing, une partie des appareils de la famille A320neo d'Airbus, et le C919 de COMAC, totalise déjà plus de 7 500 exemplaires en service et un carnet de commandes qui dépasse 10 600 moteurs.



Présent au Mexique depuis plus de 30 ans, le groupe Safran dispose de 18 sites dans le pays pour près de 14000 salariés.