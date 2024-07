AFI KLM E&M et Parker Aerospace déploient une plateforme de suivi et de traçabilité de pièces basée sur la blockchain pour la flotte 787

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Parker Aerospace Group (Parker) annonce avoir réalisé le premier déploiement d'une solution révolutionnaire de suivi et de traçabilité de pièces d'avion basée sur la blockchain, en s'appuyant sur la plateforme de partage de données révolutionnaire SkyThread for Parts de l'équipementier américain.



La solution de suivi et de traçabilité des pièces SkyThread permet à AFI KLM E&M d'avoir accès à l'historique de chaque pièce d'avion Parker neuve et réparée, depuis sa création (neuve) jusqu'à son installation et son retrait de la flotte 787 prise en charge. Elle réduira considérablement le nombre de pièces entrantes mises en quarantaine, rationalisera les processus de maintenance et garantira des opérations ininterrompues.



« Il s'agit d'une étape importante pour l'industrie aéronautique. Jamais un opérateur et un équipementier de rang 1 n'avaient pu partager autant de données. En exploitant la technologie Blockchain, nous pouvons établir une solution complète de suivi et de traçabilité des pièces d'avion qui garantit une transparence et une traçabilité complètes de nos pièces. Le système fournira également à nos précieux clients l'assurance de l'authenticité des pièces grâce à l'accès à leur historique complet » a annoncé Jeff Smith, le Directeur des programmes des produits numériques chez Parker Aerospace Group.



AFI KLM E&M et Parker ont ainsi commencé à charger des données correspondant à plus de 2 millions d'événements liés aux pièces d'avion sur SkyThread.



La division MRO du groupe Air France-KLM s'était rapprochée de Parker Aerospace l'année dernière pour collaborer sur la plateforme SkyThread. Les deux entités étaient déjà partenaires sur le support et l'entretien d'une grande majorité des équipements réparables présents au niveau du système hydraulique du programme 787.