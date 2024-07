Farnborough 2024 : Airbus va investir dans LanzaJet

Airbus a annoncé à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough qu'il allait encourager financièrement l'entreprise américaine LanzaJet, spécialisée dans la production de carburants durables.

Cette initiative vise à soutenir le développement du procédé Alcohol-To-Jet (ATJ) de LanzaJet pour fabriquer du carburant durable pour l'aviation (SAF).



LanzaJet dispose d'une bioraffinerie dédiée sur le site de Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie, qui transforme du bioéthanol à faible teneur en carbone.



« Les carburants d'aviation durables sont l'un des leviers les plus importants disponibles pour décarboner l'aviation, mais leur production est encore limitée. Notre partenariat avec LanzaJet démontre l'engagement d'Airbus à travailler avec les principaux fournisseurs de technologies énergétiques pour explorer des voies de production innovantes et faire évoluer les SAF », a déclaré Julie Kitcher, directrice du développement durable chez Airbus.



Lancée en 2020, LanzaJet a notamment bénéficié d'investissements de la part du Département américain de l'énergie, de la compagnie All Nippon Airways (ANA), de Shell, de British Airways, des fonds d'innovation de Microsoft et Breakthrough Energy de Bill Gates, de Southwest Airlines, de Mitsubishi UFJ Financial Group et du Groupe ADP.



Elle démarre actuellement sa production commerciale de SAF, avec une capacité initiale de 38 millions de litres par an.