Boeing estime les besoins en personnels aéronautiques à 2,4 millions de personnes sur 20 ans

Les besoins en personnel ne faiblissent pas dans l'aéronautique. Dans la mise à jour de ses prévisions concernant les besoins en pilotes, techniciens et personnel de cabine sur vingt ans, Boeing estime que le secteur devra recruter 2,37 millions de personnes pour fonctionner, permettre la croissance de la flotte commerciale (appelée à doubler selon les prévisions de Boeing et Airbus) et soutenir celle de la demande.



Plus en détails, l'avionneur américain estime que le secteur devra embaucher 674 000 nouveaux pilotes, 716 000 techniciens de maintenance et 980 000 PNC d'ici 2043. Il souligne également que les deux tiers des recrutements nécessaires permettront de remplacer du personnel sur le départ, l'autre tiers soutenant la croissance du transport aérien.



« La demande en personnel aéronautique continue d'augmenter en raison de la tendance du trafic aérien à dépasser les niveaux d'avant la pandémie, de l'attrition du personnel et de la croissance de la flotte commerciale », a résumé Chris Broom, vice-président des solutions de formation commerciale de Boeing Global Services.



L'Eurasie, la Chine et l'Amérique du Nord représenteront plus de la moitié des recrutements mais l'Asie du Sud, du Sud-Est et l'Afrique seront les régions où les effectifs augmenteront le plus rapidement. Pour ces régions, ils devront doubler en vingt ans.



Les embauches seront principalement orientées vers l'exploitation des monocouloirs, sans surprise puisque cette catégorie d'appareils devrait représenter environ 80 % des nouveaux appareils produits sur la période. Deux exceptions toutefois : la demande en personnel sera plus forte pour le secteur des gros-porteurs en Afrique et au Moyen-Orient.