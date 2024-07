Air Tahiti continue de s'appuyer sans réserve sur ATR. La compagnie polynésienne a passé une nouvelle commande auprès de l'avionneur franco-italien le 24 juillet pour quatre ATR 72-600. Cet accord est assorti d'un contrat de maintenance global (GMA) de huit ans. ATR précise que la livraison des appareils aura lieu entre 2025 et 2028.



Air Tahiti va ainsi poursuivre le renouvellement de sa flotte. Elle avait déjà signé une commande auprès d'ATR en février (à l'occasion du salon de Singapour) pour un ATR 72-600 dans cette optique, appareil qui devrait lui être livré à la fin de cette année.



Opérateur des ATR depuis près de quarante ans, Air Tahiti exploite actuellement une flotte composée de deux ATR 42-600, neuf ATR 72-600 et un Twin Otter. Les nouveaux appareils lui donneront une plus grande flexibilité pour adapter ses fréquences à la demande.



Le renouvellement pour huit ans du GMA lui permettra par ailleurs de profiter des services de réparation, de révision et de mise en commun des unités remplaçables en piste d'ATR, pour optimiser ses opérations et rationaliser ses coûts.