Farnborough 2024 : Embraer dévoile toute une série d'améliorations pour ses familles d'E-Jet

Comme prévu, l'avionneur brésilien Embraer a profité du salon aéronautique de Farnborough pour dévoiler une série d'améliorations incrémentales pour ses deux générations d'E-Jet, des améliorations qui concernent aussi bien leurs cabines, leurs postes de pilotage ou leurs performances.



Les améliorations sur les E-Jet E2



Les premiers concernés sont évidemment les E190-E2 et E195-E2 qui voient désormais leur consommation en carburant réduite de 2,5%. La version la plus capacitaire voit ainsi son rayon d'action passer de 2600 à 3000 nautiques (5550 km), une distance franchissable rendue possible par la récente augmentation de la masse maximale au décollage (MTOW) de l'appareil à 62,5 tonnes.



Cette réduction de la consommation est basée sur les bilans opérationnels des compagnies aériennes et par une amélioration du système de piquage d'air au niveau des moteurs (bleed air). L'avionneur de São José dos Campos avance que son E195-E2 est désormais 12,5% plus économe en carburant que son concurrent direct, contre 10% auparavant.



Embraer annonce aussi un temps sous aile des PW1900G (GTF) de Pratt & Whitney prolongé de 10%, une amélioration liée à une optimisation du niveau de poussée en phase de montée. Selon l'avionneur, cette réduction de poussée devrait permettre de faire économiser un demi-million de dollars par appareil sur une période de 15 ans.



La cabine de l'E195-E2 pourra également générer plus de profit pour ses opérateurs grâce à l'ajout d'une rangée de sièges supplémentaires de quatre sièges. Cette option nécessite l'adoption de sièges produits par l'équipementier autrichien Recaro Aircraft Seating. Un avion anciennement configuré à 136 sièges pourrait désormais accueillir 140 passagers sans perte de confort. L'appareil reste cependant certifié avec un maximum de 146 passagers. Embraer chiffre l'ajout de cette rangée à des recettes potentielles de 4,5 millions de dollars par avion sur une période de 15 ans pour les compagnies aériennes.



L'E2TS, le premier système de décollage automatique au monde



Évidemment, la principale innovation dévoilée à Farnborough concernant la famille E-Jet E2 est l'E2TS (Embraer Enhanced Takeoff System). Il s'agit d'un système de décollage automatique unique aujourd'hui dans le monde de l'aviation commerciale.



Ce système réalise lui-même la rotation de l'appareil lors de son décollage et lui fait adopter une trajectoire de vol optimale en phase de montée initiale. Ce dispositif se prête particulièrement à des décollages sur piste courte.



L'avionneur brésilien indique qu'avec cette fonctionnalité, la famille E-Jet E2 pourra afficher les meilleures performances de sa catégorie depuis des aéroports comme ceux de London City, de Florence ou de Rio Santos Dumont, augmentant ainsi son rayon d'action ou sa charge marchande. Les E190-E2 et E195-E2 pourront ainsi bénéficier de 350 nautiques supplémentaires (650 km) depuis l'aéroport de la City de Londres à masse de décollage égale.



L'Embraer 175 n'est pas oublié



Particulièrement demandé aux États-Unis, l'E175 va connaître aussi un certain nombre d'améliorations concernant sa cabine et son poste de pilotage pour le rendre plus proche des appareils de la famille E2.



Ainsi, Embraer va installer de nouveaux coffres à bagages pour doubler leur capacité, des compartiments qui seront similaires à ceux présents dans la nouvelle génération d'E-Jet. L'éclairage d'ambiance sera également similaire à celui des E2. Les E175 pourront bien entendu adopter aussi les nouveaux sièges Recaro mais c'est surtout du côté de la connectivité que l'avancée est la plus importante, avec une connectivité satellitaire en bandes Ku et Ka qui sera disponible pour la première fois sur cet appareil. Le programme de retrofit sera lancé d'ici 2026. Enfin, le cockpit de l'Embraer 175 bénéficiera ainsi d'une liaison de données sans fil à partir de la fin de l'année et d'un radar météorologique de nouvelle génération d'ici le deuxième trimestre 2026.



Pour rappel, Embraer a gelé son programme E175-E2 depuis 2016, un programme fortement dépendant de la « scope clause » aux États-Unis (limitation de la masse maximale au décollage des appareils régionaux). Les compagnies aériennes américaines restent cependant particulièrement attachées à l'E175, un appareil sans rival aujourd'hui sur son marché.