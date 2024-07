Farnborough 2024 : Berniq Airways confirme sa commande d'Airbus A320neo

Les ventes d'avions neufs reprennent en Libye. La jeune compagnie privée libyenne Berniq Airways a confirmé sa commande avec Airbus portant sur six A320neo au salon de Farnborough.



Le transporteur s'était engagé sur l'acquisition de ses nouveaux appareils en mai dernier. Le choix concernant leur motorisation n'a pas été avancé.



Les nouveaux monocouloirs viendront développer la flotte de la compagnie qui comprend aujourd'hui six A320ceo.



« Nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne en Libye à commander des appareils de la famille A320neo. Cet investissement important marque un nouveau chapitre pour Berniq Airways alors que nous continuons à montrer la voie en matière de modernisation de notre flotte et d'amélioration de nos offres de services » a déclaré Waseem Ezzway, le président de Berniq Airways.



Basée à Benghazi, Berniq Airways avait débuté ses opérations en mars 2021 avec une flotte de deux A320. Elle avait ouvert sa première liaison internationale (vers Tunis) en février 2022. Elle dessert régulièrement aujourd'hui cinq destinations en Libye (Tripoli, Benghazi, Misrata, Al-Abraq et Zintan) et sept destinations à l'étranger (Alexandrie, Le Caire, Tunis, Istanbul, Djeddah, Dubaï et Khartoum).



Berniq Airways est détenue à 40% par la Banque de commerce et de développement de Benghazi.