Farnborough 2024 : Avolon passe des commandes géantes de moteurs pour ses futurs monocouloirs Airbus

Le géant du leasing Avolon annonce des commandes pour 310 nouveaux moteurs qui viendront équiper les 155 monocouloirs de la famille A320neo d'Airbus qui figurent dans son carnet de commandes.



Les nouveaux moteurs se répartissent pratiquement équitablement entre les deux motoristes présents sur la famille de monocouloirs d'Airbus, avec 160 moteurs PW1100G (GTF) commandés à Pratt & Whitney et 150 LEAP-1A à CFM International. Le loueur irlandais indique que cette commande est évaluée à plus de 5 milliards de dollars selon les prix catalogue actuels.



Mieux, l'accord comprend également des options d'achat de 160 moteurs supplémentaires pour Pratt & Whitney et de 150 moteurs supplémentaires pour la coentreprise formée par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.



Ces commandes représentent le plus gros engagement jamais réalisé par Avolon en matière de moteurs.



« Ces moteurs alimenteront notre carnet de commandes d'avions de la famille A320neo et nous placeront dans une excellente position pour répondre aux besoins des appareils à fuselages étroits de nos clients jusqu'en 2030 et au-delà » a expliqué dans un communiqué Andy Cronin, le PDG d'Avolon.



Le loueur irlandais rappelle par ailleurs qu'avec la réduction de la consommation en carburant d'au moins 15% offerte par les moteurs de nouvelle génération, la transition de la flotte mondiale vers des avions de nouvelle technologie est la plus importante décision qui puisse être prise à court terme par les opérateurs pour réduire les émissions du transport aérien. Avolon s'engage pour sa part à atteindre les 75% d'appareils de dernière génération dans son portefeuille d'ici 2025.



Avolon dispose d'un portefeuille de plus d'un millier d'avions commerciaux, dont 115 appareils de la famille A320neo. 39 de ces appareils sont propulsés par des GTF et 76 par des LEAP.