Le carnet de commandes de Boeing pour les avions long-courrier continue de se remplir. L'avionneur a annoncé le 23 juillet que Qatar Airways avait signé un nouvel accord portant sur l'acquisition de vingt 777-9. Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l'avionneur mais leur client n'avait pas été identifié.



Cette commande porte à 94 le nombre de 777X attendus par la compagnie qatarie, répartis entre soixante 777-9 et 34 777-8F.



En parallèle, Qatar Airways a sécurisé des moteurs et moteurs de rechange auprès de GE Aerospace (motoriste exclusif de l'appareil avec le GE9X), ainsi qu'un accord de services à long terme.



Cette signature intervient alors que le 777-9 vient tout juste de débuter sa campagne de certification avec la FAA.



Qatar Airways s'est assuré une belle présence au salon de Farnborough, exposant l'un de ses Boeing 787-9, ainsi qu'un G700 de Qatar Executive. La compagnie y présente également pour la première fois sa Qsuite Next Gen, l'évolution de sa Qsuite qui sera mise en service avec le premier 777-9.