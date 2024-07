Farnborough 2024 : Virgin Atlantic commande 7 Airbus A330neo supplémentaires

Virgin Atlantic poursuit la transformation de sa flotte avec l'Airbus A330neo. La compagnie britannique a passé une commande ferme pour sept appareils supplémentaires le 23 juillet à l'occasion du salon de Farnborough.



Les engagements de Virgin Atlantic atteignent ainsi 19 A330-900. Tous auront été livrés d'ici 2028, selon le PDG de la compagnie Shai Weiss.



Ils permettront à Virgin de poursuivre le remplacement de ses A330-300. Dix sont encore en service, alors que cinq A330-900 ont déjà été livrés. Leur échéance d'intégration correspondrait également à l'échéance des baux de leasing sur les 787-9 (dix-sept sont en service).



« Aujourd'hui, nous achevons la transformation de notre flotte, qui représente plusieurs milliards de dollars, avec l'achat de sept A330-900 supplémentaires. [...] Notre partenariat spécial avec Airbus a débuté avec l'arrivée de « Lady in Red » en 1993, et notre plus récent appareil, « Ruby Rebel », est arrivé cette année à l'occasion de notre 40e anniversaire. Virgin Atlantic a fait voler plus de 60 Airbus au cours des trois dernières décennies. Bien qu'ils n'aient pas été les premiers à la fête, ils ont été notre principal partenaire de danse », commente Shai Weiss.