Farnborough 2024 : Eve dévoile son prototype grandeur nature d'eVTOL et de nouveaux fournisseurs

Alors qu'il vient de sécuriser de nouveaux investissements à hauteur de 94 millions de dollars et de les prochains développements de son eVTOL sont financés, Eve Air Mobility a dévoilé un prototype grandeur nature de l'aéronef à l'orée du salon de Farnborough. Le roll-out ayant tout juste eu lieu dans ses installations du comté de Sao Paulo, l'appareil n'est pas présenté mais une maquette y est exposée. Les équipes sont là également pour dévoiler les dernières nouveautés et notamment les derniers fournisseurs et partenaires choisis pour travailler sur l'eVTOL.



Diehl Aviation vient ainsi de rejoindre le programme. L'équipementier allemand va apporter son expertise dans le développement d'éléments de cabine. Il concevra et produira l'intégralité de l'intérieur du véhicule : plancher, panneaux latéraux et de plafond, cloisons, revêtement intérieur de la cabine, du poste de pilotage et de la soute à bagage, ainsi que le système d'éclairage LED (cabine et poste de pilotage). Il recourra à des matériaux éco-efficaces pour réduire le poids et l'empreinte carbone de l'eVTOL.



Par ailleurs, l'industriel italien ASE développera et produira le système de distribution électrique primaire à haute tension, le système de distribution électrique primaire à basse tension et le convertisseur de puissance électrique haute tension qui connectera les deux systèmes à bord.



Un protocole d'accord a également été signé avec Siemens pour étudier les besoins en infrastructures électriques et en services de gestion de l'énergie au sol pour soutenir les opérations. La société et Eve tenteront d'évaluer la demande pour ses services aux Etats-Unis, au fur et à mesure de l'usage de la mobilité aérienne avancée se développera. « Les résultats et les connaissances que Siemens et Eve Air Mobility obtiendront grâce à cette collaboration devraient éclairer notre stratégie de préparation de l'écosystème et de développement de services à l'échelle pour les clients aux États-Unis et, potentiellement, dans le monde entier », a déclaré Luiz Mauad, vice-président des services à la clientèle chez Eve Air Mobility.



Eve rappelle que son eVTOL a reçu des engagements pour 2 900 appareils à ce jour, et des contrats de services potentiels d'une valeur de 935 millions de dollars. Doté de huit hélices dédiées au vol vertical et d'ailes fixes pour le vol de croisière, il pourra transporter entre quatre et six passagers (en fonction de la présence ou non d'un pilote) sur une centaine de kilomètres.