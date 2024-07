Farnborough 2024 : Drukair va lancer des vols long-courriers depuis le Bhoutan grâce à l'Airbus A321XLR

Le renouvellement de la flotte de Drukair cachait une véritable surprise. La compagnie nationale du Bhoutan a en effet décidé d'acquérir 3 Airbus A320neo, mais surtout 2 A321XLR (Xtra Long Range), la nouvelle version à long rayon d'action (4700 nautiques - 8700 kilomètres) de l'A321neo.



Drukair opère déjà avec quatre appareils de la famille A320 : trois A319 et un A320neo.



La livraison des nouveaux appareils est programmée à partir de 2030. Ils seront, en partie, opérés depuis l'actuel aéroport de Paro, très enclavé dans la chaîne himalayenne, puis depuis l'aéroport de Gelephu Mindfulness City (GMC), envisagé pour devenir le prochain poumon économique et administratif du royaume. Volonté du roi du Bhoutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Gelephu se situe près de la frontière avec l'Inde, dans les plaines du sud du Bhoutan. Plus accessible, cette nouvelle cité futuriste de « pleine conscience » de 1 000 km2 entend aussi devenir un exemple sur le plan environnemental.



Peu de chance de voir se poser un jour les A321XLR sur l'aéroport de Paro, à moins de devoir une nouvelle fois allonger son unique piste. Les projets d'extension de celui de Gelephu, aujourd'hui aéroport domestique, sont par contre déjà dans les cartons.



« Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Drukair, qui s'intègre parfaitement au développement de Gelephu Mindfulness City et aux travaux d'agrandissement de l'aéroport de Gelephu. Notre investissement dans ces avions de pointe souligne notre engagement à soutenir la vision du Bhoutan d'un développement holistique et conscient » a expliqué Tandi Wangchuk, le PDG de Drukair.



Cette commande d'A321XLR marque en effet un véritable tournant pour la compagnie nationale du Bhoutan. Créée en 1981 et assurant ces premiers vols deux ans plus tard, la petite compagnie himalayenne a démarré avec des Dornier 228 pour relier Dacca (Bangladesh) et Calcutta (Inde). Elle a ensuite utilisé des quadriréacteurs BAe 146-100 entre 1988 et 2009 (quatre exemplaires), puis des Airbus A319 à partir de 2004. Son réseau international régulier comprend aujourd'hui 5 destinations en Inde (Delhi, Calcutta, Bagdogra, Gaya et Guwahati), ainsi que Dacca, Kathmandou, Bangkok et Singapour.



Les nouveaux monocouloirs long-courriers de Drukair pourront ainsi relier le Bhoutan à des destinations en Europe et en Australie.