Farnborough 2024 : Qatar Airways présente sa classe affaires Qsuite Next Gen

Qatar Airways est prête à lancer sa nouvelle Qsuite. La compagnie qatarie a dévoilé une maquette de la Qsuite Next Gen dans le cadre du salon de Farnborough, qui se déroule actuellement près de Londres. Plusieurs améliorations ont été apportées à la version actuelle, notamment en termes de divertissement, de socialisation mais aussi d'intimité.



Les suites ont ainsi été équipées d'écrans Astrova de Panasonic (4K OLED) mobiles. Dans les suites Quad - qui permettent aux voyageurs de voyager à quatre s'ils le souhaitent grâce à des fauteuils en carré et des séparations amovibles - et Companion - l'équivalent pour deux côté hublots -, ils peuvent ainsi être repositionnés de façon à maximiser l'espace social (ou de travail).



Dans ces suites, l'espace repas a également été agrandi, les cloisons de séparation réhaussées pour garantir davantage d'intimité aux personnes voyageant seules, et les lits sont plus spacieux. Enfin, des options de personnalisation avancées accessibles grâce à un écran tactile amélioré permettent toujours au passager d'adapter son environnement à ses envies, de l'éclairage aux commandes d'intimité.



Le QSuite Next Gen sera mise en service sur les Boeing 777-9 de la compagnie, qui fait partie des opérateurs de lancement de l'appareil.