Farnborough 2024 : British Airways fait une infidélité à Rolls-Royce pour ses prochains Boeing 787

La compagnie aérienne britannique aligne aujourd'hui 35 Dreamliner (des -8, -9 et -10), tous motorisés par la famille Trent 1000 de Rolls-Royce. British Airways attend encore 9 exemplaires du 787-10, avec 6 appareils du même type en option.



« Le moteur GEnx fonctionne bien avec des millions d'heures de vol fiables sous aile et un rendement énergétique et économique prouvé », a simplement déclaré le groupe IAG, ajoutant que « cette sélection par IAG et British Airways confirme la confiance que nous avons dans la combinaison moteur GEnx et avion 787 ».



Le motoriste américain rappelle quant à lui que son GEnx-1B propulsait déjà deux 787 sur trois dans la flotte en service.



On ne peut cependant constater que le GEnx de GE Aerospace creuse l'écart avec son concurrent direct chez Rolls-Royce depuis quelque temps (lire notre article :



On se souvient notamment de la dernière commande de 787 de Thai Airways en décembre dernier, une commande motivée par un différend commercial avec Rolls-Royce, au détriment de la famille A350 d'Airbus.



Rien que l'année dernière, GE Aerospace a d'ailleurs remporté la quasi-totalité des nouveaux contrats de motorisation des Dreamliner de Boeing (à l'exception des futurs 787-8 d'Air Niugini).



Reste maintenant à savoir quel sera le choix de motorisation pour les autres 787-10 attendus par British Airways (à moins que les 6 appareils concernés soient de fait les derniers commandés).

