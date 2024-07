Farnborough 2024 : Vietjet a finalisé sa commande de 20 Airbus A330neo

VietJet a profité du salon aéronautique de Farnborough qui se tient actuellement près de Londres pour finaliser sa commande de 20 A330-900 avec Airbus. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Nguyen Thi Phuong Thao, la présidente de Vietjet, et de Christian Scherer, président exécutif d'Airbus Commercial Aircraft.



La compagnie low-cost vietnamienne précise que la valeur de ce contrat est de 7,4 milliards de dollars selon les prix catalogue en vigueur de l'avionneur (mais non diffusés à la presse depuis plusieurs années).



Il s'agit du premier achat de gros-porteurs réalisé par VietJet, le transporteur alignant cependant déjà 7 A330-300 en leasing, des appareils qui ont progressivement intégré sa flotte depuis plus de deux ans et qui desservent notamment l'Australie (Brisbane, Melbourne et Sydney), l'Inde (New Delhi et Mumbai) ainsi que le Kazakhstan (Astana et Almaty).



« Le nouvel A330neo améliore stratégiquement le développement de la flotte de Vietjet et renforce la capacité opérationnelle de la compagnie aérienne pour soutenir son expansion mondiale » a annoncé la présidente de Vietjet.



La compagnie vietnamienne avait signé un protocole d'accord avec l'avionneur européen au salon aéronautique de Singapour en février dernier en vue d'acquérir ces A330neo, des appareils livrables à partir de 2026.



En Asie, l'A330neo est déjà utilisé par Cebu Pacific aux Philippines (8 exemplaires livrés, 8 en commande), par Lion Air en Indonésie (8 exemplaires livrés), par Garuda (3 livrés, 11 autres en commande) et par Starlux Airlines à Taïwan (5 exemplaires livrés, 6 en commande). Malaysia Airlines doit quant à elle recevoir ses quatre premiers A330-900 au cours du trimestre (sur 20 exemplaires attendus).