Luxair se construit peu à peu sa flotte de 737 MAX. La compagnie luxembourgeoise a signé un accord avec Boeing en vue d'acquérir deux 737-10, avec l'option d'en intégrer deux de plus à sa flotte.



Luxair est déjà cliente des versions -7 et -8 de l'appareil. Elle exploite par ailleurs deux exemplaires du 737-8, acquis en leasing.



Les 737-10 doivent soutenir les plans de croissance de la compagnie. Elle compte par ailleurs sur leur commonalité avec les autres modèles de la famille pour faciliter l'exploitation de la flotte.



Boeing précise que Luxair compte garantir un pitch de 30 pouces minimum dans sa cabine, ce qui devrait plus permettre de transporter jusqu'à 213 passagers.