Farnborough 2024 : Cebu Pacific restera bien avec Pratt & Whitney pour sa grosse commande d'Airbus

Cebu Pacific a confirmé vouloir motoriser ses 152 futurs monocouloirs de la famille A320neo d'Airbus avec le PW1100G-JM de Pratt & Whitney, comme pour ses premiers exemplaires livrés à partir de 2019.



La compagnie low-cost philippine avait finalement tranché entre Airbus et Boeing début juillet, choisissant de s'engager sur 102 A321neo, auxquels s'ajoutent 50 appareils de la famille A320neo en option, un contrat estimé à 24 milliards de dollars, soit la plus importante commande de l'histoire de l'aviation aux Philippines.



Cebu Pacific participait d'ailleurs à une cérémonie officielle organisée ce jour au salon de Farnborough pour finaliser le protocole d'accord avec Airbus et le motoriste américain. Le contrat d'achat devrait quant à lui être finalisé au troisième trimestre.



« Cette commande vise à donner à Cebu Pacific la flexibilité de choisir entre les A321neo et A320neo selon nos besoins, nous aidant ainsi à nous adapter aux changements du marché », a précisé Michael Szucs, le PDG de la compagnie philippine. « Cet accord constitue une étape importante dans notre mission continue visant à rendre le transport aérien plus accessible et abordable pour tous, tout en soutenant la croissance des Philippines » a-t-il ajouté.



Le transporteur philippin opère aujourd'hui avec une flotte de 80 avions commerciaux exclusivement composée d'appareils produits par Airbus ou par ATR. Sa flotte d'avions monocouloirs moyen-courriers consiste en 19 A320, 15 A320neo, 6 A321 et 12 A321neo. Cebu Pacific attend aussi 6 A320neo et une vingtaine d'A321neo supplémentaires (dont 10 A321XLR) issus de précédents contrats, ainsi que 9 nouveaux A330-900 qui doivent enrichir sa flotte de gros-porteurs (8 A330neo déjà livrés).