Farnborough 2024 : Korean Air s'engage sur 50 gros-porteurs de Boeing et reçoit son 1er 787-10

Boeing compte un nouveau client pour son 777X. Korean Air a en effet décidé d'acquérir jusqu'à cinquante gros-porteurs auprès de l'avionneur américain pour faire croître sa flotte et la moderniser. L'intention d'achat présentée le 22 juillet au salon de Farnborough porte sur vingt 777-9, vingt 787-10 et inclut des options pour dix Dreamliner supplémentaires.



Les deux types d'appareils permettront à Korean Air de moderniser sa flotte, d'augmenter ses capacités et son rayon d'action. La compagnie compte les mettre en service sur les destinations d'Amérique du Nord et d'Europe où la demande est la plus forte, mais ils pourraient également être affectés à la desserte du marché asiatique.



Korean Air compte également sur eux pour apporter de la flexibilité à sa flotte, en prévision de l'intégration d'Asiana Airlines. C'est également dans cette optique que le groupe avait passé une commande pour 33 Airbus A350 en avril, avec par ailleurs une volonté de simplification de la flotte.



Boeing souligne que la commande à venir de jusqu'à trente 787-10 va doubler le carnet de commandes de Korean Air pour le Dreamliner. L'annonce de cette intention d'achat intervient par ailleurs le jour-même de la livraison du tout premier 787-10 de la compagnie. Il sera mis en service le 25 juillet sur la liaison Séoul - Tokyo (Narita). Il abrite la toute nouvelle Prestige Class et compte 36 de ces suites de classe affaires, en plus de 289 sièges de classe économique.



Pour rappel, Korean avait également décidé d'acquérir 6 A350-900 et 27 A350-1000 auprès d'Airbus au mois de mars.