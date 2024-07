Farnborough 2024 : De Havilland va fournir sept DHC-8-400 à ANA et réfléchit à un nouvel appareil

De Havilland Canada pense à l'évolution de sa famille Dash 8. Alors que l'avionneur canadien met en place de nouvelles capacités de production dans ses installations de Calgary pour la fin de la décennie, il considère qu'il est temps désormais de réfléchir à la place que pourrait occuper « un nouveau Dash 8 ».



Dans cette optique, il annonce avoir constitué un conseil de stratégie produit et avoir rencontré plusieurs opérateurs partout dans le monde, afin de comprendre leurs attentes et l'évolution de leurs besoins face à celle des comportements des passagers. Ce travail se poursuit et sera utilisé pour déterminer la feuille de route à venir du programme Dash 8.



« Nos équipes ont été stimulées par les commentaires précieux que nous avons reçus et travaillent d'arrache-pied pour fournir à nos clients une feuille de route décrivant l'avenir du programme Dash 8 », a commenté Ryan DeBrusk, vice-président des ventes et du marketing de De Havilland Canada.



En attendant, l'avionneur continue d'améliorer le modèle, au travers de ses services mais aussi d'innovations dans la conversion en fret, dans la cabine, dans l'avionique...



Il vient ainsi de remporter un contrat avec ANA Holdings pour l'aider à acquérir sept DHC-8-400 et les modifier afin de les mettre aux standards du groupe japonais. Ils seront mis en service à partir de 2025.