L'Airbus A321XLR décroche sa certification EASA

Florian Guillermet, le directeur de l'EASA, avait promis en juin une certification imminente, elle est désormais réelle. L'agence européenne pour la sécurité aérienne et Airbus ont annoncé le 19 juillet que l'A321XLR, motorisé par le LEAP-1A de CFM International, avait obtenu sa certification de type, permettant de planifier son entrée en service auprès d'Iberia avant la fin de l'année.



Cette certification intervient après un programme d'essais en vol impliquant trois appareils et ayant cumulé 900 heures de vol pour la seule démarche de certification. Elle suit également la délivrance des mises à jour des certificats de type du moteur LEAP-1A pour cette version du monocouloir par l'EASA et la FAA le 10 juillet. Gaël Meheust, le directeur général de CFMI, précise « qu'aucune modification de moteur n'a été nécessaire », puisque le LEAP-1A a « été conçu avec une capacité de poussée de 35 000 livres pour des avions possédant un plus long rayon d'action et une masse plus importante au décollage. »



La certification de type avec les GTF de Pratt & Whitney devrait quant à elle être octroyée avant la fin de l'année.



Si l'EASA indique travailler depuis plus de cinq ans sur cette certification, le vol inaugural du premier A321XLR a eu lieu en juin 2022. L'appareil est conçu pour réaliser des missions long-courriers avec les performances économiques d'un avion monocouloir, le rendant complémentaire des gros-porteurs en permettant d'explorer de nouvelles destinations ou d'adapter l'offre sur celles où la demande est variable. Cela a été rendu possible principalement par l'ajout d'un réservoir central arrière de carburant (RCT), dont la conception originale et les implications de son intégration sur la structure de l'appareil ont imposé un processus plus poussé de certification.



A ce jour, l'A321XLR a été commandé à plus de 500 exemplaires.