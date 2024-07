Air Calédonie a perdu 70% de son trafic et va baisser ses effectifs d'un tiers

Air Calédonie lance à son tour un plan de transformation d'urgence. Alors que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie est au plus mal et que le tourisme s'est effondré, la compagnie intérieure a annoncé qu'elle allait prendre plusieurs mesures d'urgence pour assurer sa pérennité.



Alors que la crise sanitaire l'avait déjà affaiblie, les tensions sociales, les blocages et les violences du mois de mai ont « dramatiquement dégradé » sa situation : « la situation est extrêmement critique et la transformation de la compagnie doit s'opérer d'urgence pour maintenir une offre de transport aérien domestique adaptée et durable », indique-t-elle dans un communiqué. Elle a en effet perdu 70 % de son trafic et s'attend certes à une amélioration progressive au cours des prochains mois mais vise 300 000 passagers annuels en 2025, soit 35 % de moins que ce qu'elle avait initialement prévu.



Ainsi, Air Calédonie annonce...