Des GlobalEye pour remplacer les avions de détection E-3F AWACS français ?

L'information avancée par le site Intelligence Online cette semaine constituerait une surprise de taille. La France serait en effet « sur le point de conclure l'achat » d'un exemplaire du GlobalEye de Saab, un avion AEW&C (Airborne Early Warning and Control) commercialisé et modifié par l'avionneur suédois sur la base de l'avion d'affaires Global 6000 de Bombardier. Une telle acquisition serait estimée à un minimum de 230 millions d'euros, en se référant à la récente levée d'une option par l'armée de l'air suédoise.



Cet appareil pourrait ainsi renforcer à relativement court terme (dans les 5-6 ans) la flotte des quatre Boeing E-3F AWACS (Airborne Warning and Control System) de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), voire à terme constituer une solution de remplacement. Les AWACS français doivent rester opérationnels jusqu'en 2035 au moins, connaissant une nouvelle phase de modernisation depuis deux ans, notamment au niveau des...