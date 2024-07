« Louis Breguet est pionnier de l'hélicoptère, fournisseur de l'armée de l'air et théoricien de l'aviation civile », Emmanuel Breguet

La seconde partie de cet entretien avec Emmanuel Breguet se penche sur l'héritage de la famille Breguet dans l'aviation, et plus particulièrement celui de Louis Breguet. Le père du gyroplane, ancêtre de l'hélicoptère, a été un inventeur prolifique et fournisseur essentiel de l'armée française lors de la Première guerre mondiale avec le Breguet 14 puis avec différents modèles jusqu'à la Seconde guerre mondiale.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Emmanuel Breguet, historien et vice-président de Montres Breguet.La seconde partie de cet entretien avec Emmanuel Breguet se penche sur l'héritage de la famille Breguet dans l'aviation, et plus particulièrement celui de Louis Breguet. Le père du gyroplane, ancêtre de l'hélicoptère, a été un inventeur prolifique et fournisseur essentiel de l'armée française lors de la Première guerre mondiale avec le Breguet 14 puis avec différents modèles jusqu'à la Seconde guerre mondiale.Passionné par l'aviation civile, qu'il aspire à rendre accessible à tous, il crée le Breguet Deux-Ponts après-guerre pour démocratiser le transport aérien et participe également à la création de compagnies aériennes qui donneront Air orient puis Air France.