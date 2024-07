Boeing livre davantage en juin mais perd des commandes

Les livraisons se sont accélérées chez Boeing au mois de juin. L'avionneur américain a pu livrer 44 appareils, ce qui en fait le mois le plus productif depuis le début de l'année. En revanche, le niveau des commandes a subi le contrecoup de l'incertitude pesant sur certains contrats et a perdu plus d'une centaine d'appareils.



Les livraisons de juin ont concerné 34 737 MAX, trois 787 et cinq 777F, ainsi qu'un 767 et un 737-800 (futur P-8 Poseidon). Si juin a été le mois où elles ont été au niveau le plus élevé jusqu'ici cette année, elles restent toutefois en retrait de 27 % par rapport au niveau de juin 2023.



Ainsi, au deuxième trimestre, 92 appareils ont été remis à leur clients (dont 70 737 MAX, six 767, sept 777F et neuf 787). Depuis le début de l'année, les livraisons ont concerné 175 avions.



En juin,...