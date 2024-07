La Compagnie fête ses dix ans et attend de pouvoir se développer

Le 21 juillet 2014, La Compagnie réalisait son premier vol entre Paris et New York. Optant pour un modèle économique original, elle propose des vols entièrement en classe affaires, à des tarifs plus avantageux que sur une compagnie traditionnelle. Grâce à ses deux appareils et malgré le choc de la crise du covid, La Compagnie a depuis transporté plus de 480 000 passagers sur 9 000 vols et est devenue une actrice incontournable du pavillon français, désormais rentable et prête à accélérer sa croissance.



Lorsque Frantz Yvelin a lancé La Compagnie en 2014, elle opérait depuis Paris CDG vers Newark et exploitait un Boeing 757-200. Reprenant à quelques détails près le modèle économique de sa précédente aventure L'Avion, cédé à British Airways en 2007, La Compagnie avait rapidement pu ajouter un second appareil à sa flotte et avait choisi de diversifier ses opérations en transposant son modèle à Londres...