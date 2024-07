Deutsche Aircraft repousse l'entrée en service prévue de son D328eco

Nouvelle révision du calendrier du D328eco. Deutsche Aircraft a annoncé plusieurs raisons le contraignaient à repousser la date d'entrée en service prévue de son biturbopropulseur de près d'un an, au quatrième trimestre de 2027. Il évoque notamment des « changements réglementaires qui impliquent un processus de certification détaillé et complet, ainsi que les exigences de conformité qui y sont associées ». La décision a été prise après des discussions avec les clients, les fournisseurs et les opérateurs potentiels de l'appareil.



L'avionneur ajoute toutefois qu'il profitera de ce délai pour apporter de nouvelles améliorations au futur D328eco. Il envisage par exemple de meilleures performances pour les décollages et atterrissages courts et des capacités avioniques avancées.



« Bien que nous ayons dû réaligner l'entrée en service de notre D328eco, nous profitons de cette occasion pour étudier d'autres améliorations et nous sommes satisfaits des progrès considérables réalisés à ce jour dans...