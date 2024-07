« Le Type XX a laissé une marque profonde au sein de l'armée de l'air », Emmanuel Bréguet, VP des Montres Breguet

Dans la première partie de cet entretien, Emmanuel Breguet raconte l'histoire de sa famille et de son appétence à la technologie. L'horlogerie étant essentielle dans le domaine de la navigation, l'armée de l'air assez tôt estimé qu'il était indispensable d'avoir deux types de montres dans un cockpit, la montre de tableau de bord et la montre-bracelet pour équiper les pilotes. Pour cette dernière, elle a élaboré un cahier des charges avec des exigences très élevées pour un « Type XX ».



Grâce à sa connaissance conjointe de l'horlogerie et du secteur aérien, la maison Breguet remporte l'appel d'offres et lance ce modèle qui deviendra mythique dès le premier modèle des années 50, puis avec la deuxième génération dans les années 70.



Alors que l'armée de l'air et de l'espace célèbre ses 90 ans, la maison Breguet a sorti une nouvelle génération du Type XX en 2023, avec un tout nouveau mouvement de chronographe.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Emmanuel Breguet, historien et vice-président de Montres Breguet.Dans la première partie de cet entretien, Emmanuel Breguet raconte l'histoire de sa famille et de son appétence à la technologie. L'horlogerie étant essentielle dans le domaine de la navigation, l'armée de l'air assez tôt estimé qu'il était indispensable d'avoir deux types de montres dans un cockpit, la montre de tableau de bord et la montre-bracelet pour équiper les pilotes. Pour cette dernière, elle a élaboré un cahier des charges avec des exigences très élevées pour un «».Grâce à sa connaissance conjointe de l'horlogerie et du secteur aérien, la maison Breguet remporte l'appel d'offres et lance ce modèle qui deviendra mythique dès le premier modèle des années 50, puis avec la deuxième génération dans les années 70.Alors que l'armée de l'air et de l'espace célèbre ses 90 ans, la maison Breguet a sorti une nouvelle génération du Type XX en 2023, avec un tout nouveau mouvement de chronographe.